ملخص مباراة تشيلسي وآينتراخت فرانكفورت 1-1 (4-3) الدوري الأوروبي

تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه بركلات الترجيح على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 4-3، بعد تعادل الطرفين في الزمنين الأصلي والإضافي 1-1، علماً بأنهما تعادلا ذهاباً بالنتيجة ذاتها.

تقدم صاحب الضيافة عن طريق روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 28، لكن لوكا يوفيتش أدرك التعادل للضيوف في الشوط الثاني (49).

وبعد احتكام الطرفين لركلات الترجيح، تمكن الحارس كيبا من التصدي لركلتين ليمنح البلوز بطاقة العبور.

ويلاقي تشيلسي في النهائي مواطنه آرسنال في مواجهة إنجليزي خالصة ستقام في باكو بآذربيجان في الـ 29 من الشهر الجاري.