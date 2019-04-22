ملخص مباراة لوكوموتيف طشقند والاتحاد 1-1 دوري أبطال آسيا

فرض التعادل نفسه على لقاء لوكوموتيف طشقند الأوزبكي وضيفه الاتحاد السعودي بهدفٍ لمثله لحساب المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا.

تقدم الضيوف بعد 12 دقيقة على البداية عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا، لكن صاحب الأرض عادل النتيجة عبر عبدوخاليغوف تيمورخوجا قبل نهاية الشوط الأول بـ 9 دقائق.

وأكمل لوكوموتيف الربع ساعة الأخيرة من المباراة منقوصاً بعد طرد إسلوم توختاخوجاييف.

ورفع الاتحاد رصيده بالتالي إلى 7 نقاط في المركز الثاني، كما رفع لوكوموتيف طشقند رصيده بدوره إلى 4 نقاط في المركز الثالث.