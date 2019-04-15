ملخص مباراة ليغانيس وريال مدريد 1-1 الدوري الإسباني

سقط ريال مدريد في فخ التعادل مع مستضيفه ليغانيس بهدفٍ لمثله في المباراة التي استضافها ملعب دي بوتاركي لحساب المرحلة الـ 32 من الدوري الإسباني.

فاجأ أصحاب الأرض الضيوف بافتتاح التسجيل عن طريق جوناثان سيلفا في الدقيقة 45، قبل أن يعادل النجم كريم بنزيمة النتيجة في الدقيقة 51.

وحاول الملكي إحراز هدف الانتصار فيما تبقى من المباراة، لكن دفاع ليغانيس وحارس مرماه كانا بالمرصاد، ليطلق الحكم صافرة النهاية ويعلن انتهاء اللقاء بالتعادل.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 61 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.