ملخص مباراة مالطا وإسبانيا 0-2 تصفيات يورو 2020

موراتا يقود إسبانيا للفوز

حقق منتخب إسبانيا الفوز على مستضيفه المالطي بهدفين دون رد في المباراة التي استضافها ناسيونال ستاديوم ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

افتتح الضيوف التسجيل عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 31، ليحسم التقدم لمنتخب بلاده حتى نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، تمكن مهاجم تشيلسي السابق وأتلتيكو مدريد الحالي من إضافة هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 73.

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بهذه النتيجة، أمن منتخب لا روخا النقاط الثلاث وحقق فوزه الثاني على التوالي، وذلك بعد فوزه على غريمه النرويجي في الجولة الأولى.

ورفع الماتادور رصيده إلى ست نقاط من مباراتين خاضهما ضمن منافسات المجموعة السادسة.

يشار إلى أن يورو 2020 ستقام في 12 مدينة في 12 دولة أوروبية مختلفة، وذلك احتفالاً بمرور ستين عاماً على ذكرى إقامة النسخة الأولى من البطولة عام 1960.