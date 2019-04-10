ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة 0-1 دوري أبطال أوروبا

ليونيل ميسي بعد إصابته جراء التحام مع كريس سمولينغ

عاد برشلونة الإسباني بفوزٍ مهمٍ من أرضية ملعب أولد ترافورد الخاصة بمستضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي وبهدفٍ دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق لوك شو ظهير يونايتد الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه بعد 11 دقيقة على البداية.

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ويخوض الفريقان لقاء الإياب على ملعب كامب ناو يوم الثلاثاء القادم.