ملخص مباراة نورمبيرغ وبايرن ميونيخ 1-1 الدوري الألماني

اقترب بايرن ميونيخ من حسم لقب الدوري الألماني بتعادله مع مستضيفه نورمبيرغ بهدفٍ لمثله في اللقاء القوي الذي جمعهما لحساب المرحلة الـ 31.

تقدم صاحب الضيافة عن طريق ماتيوس بيريرا في الدقيقة 48، إلا أن سيرج غنابري أدرك التعادل للبافاري قبل نهاية المواجهة بربع ساعة.

وأهدر تيم لايبولد ركلة جزاء لنورنبيرغ في الدقيقة 90+1 كانت كفيلة بمنح فريقه نقاط اللقاء الثلاثة.

بهذا التعادل، عزز بايرن ميونيخ مركزه في صدارة الترتيب رافعاً رصيده إلى 71 نقطة بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

كما رفع نورمبيرغ رصيده بدوره إلى 19 نقطة في المركز السابع عشر.