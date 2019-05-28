ملياردير إماراتي يشتري نيوكاسل يونايتد مقابل 445 مليون دولار

قالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن مايك آشلي توصل لاتفاق لبيع نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان مقابل 350 مليون جنيه استرليني (445.24 مليون دولار).

ووفقاً لتقرير الصحيفة البريطانية، تم توقيع العقود بين الطرفين وجرى إرسالها إلى رابطة الدوري الممتاز.

وحاول آشلي في الماضي بيع النادي الذي اشترى فيه حصة مسيطرة عام 2007.

وقال آشلي، الذي يمتلك شركة سبورتس دايركت البريطانية لبيع الملابس الرياضية بالتجزئة، في أكتوبر الماضي أنه لم يتلق أي عروض مقبولة لشراء نيوكاسل بعد عام من وضع النادي للبيع رسمياً، لكنه أبلغ شبكة "سكاي نيوز" في ديسمبر بأنه حقق تقدماً جيداً في محادثات حول صفقة لبيع النادي.

وذكرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية سابقاً أن الشيخ خالد، وهو ابن عم الملياردير الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك مانشستر سيتي، فشل في مساعيه لشراء ليفربول مقابل ملياري جنيه العام الماضي.

والشيخ خالد هو مؤسس مجموعة بن زايد، وهي مجموعة رائدة في العديد من المجالات في الأسواق المحلية والدولية.

ولم يرد نيوكاسل يونايتد ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومجموعة بن زايد بعد.