من هو بيورن كويبرس حكم نهائي يورو 2020؟

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحكم الهولندي بيورن كويبرس لقيادة نهائي بطولة يورو 2020 اليوم بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا على ملعب ويمبلي.

وتقام المباراة وسط أجواء مميزة بعد السماح للجماهير بالتواجد في المدرجات، ويتوقع أن يحضر اللقاء أكثر من 60 ألف متفرج.

من هو بيورن كويبرس ؟

كشفت تقارير أن الحكم صاحب الـ 48 عاماً يمتلك سلسلة من محلات السوبر ماركت التي تمول نجم سباقات فورميولا ون ماكس فيرستابن.

وتقدر ثروته بنحو 11.5 مليون جنيه استرليني، وهو أول هولندي يتولى قيادة نهائي في بطولة أوروبا.

وأشرف "المليونير" على مواجهة المنتخبين الأخيرة في كأس العالم 2014 والتي حقق فيها الإيطاليون الفوز.

كما أشرف على نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (4-1).