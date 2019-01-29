مهاتير محمد رداً على سحب تنظيم بطولة السباحة البارالمبية من ماليزيا: إسرائيل دولة مجرمة

مهاتير محمد

وصف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إسرائيل بأنها "دولة مجرمة"، رداً على قرار لجنة أولمبية دولية حرمان بلاده من استضافة بطولة للسباحة لرفضها استقبال سباحين إسرائيليين.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة قررت، الأحد الماضي، حرمان ماليزيا من استضافة بطولة العالم للسباحة 2019 لعدم تقديمها ضمانات بمشاركة رياضيين إسرائيليين في البطولة.

والبطولة مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو عام 2020، وكان يفترض أن تنظمها ماليزيا من 29 يوليو وحتى الرابع من أغسطس في كوتشينغ.

وفي أعقاب قرار اللجنة البارالمبية، رد محمد بنبرة تحدٍ عبر مدونته مفنداً أمثلة على ما قال أنها معاملة غير عادلة للفلسطينيين من جانب إسرائيل، حيث كتب في ساعة متأخرة أمس الاثنين "إسرائيل دولة مجرمة وتستحق الإدانة.

"نتمسك بحقنا في منع دخول إسرائيليين إلى بلدنا، عندما يديننا العالم لهذا، لدينا الحق في أن نقول أن العالم منافق".

ولا تقيم ماليزيا ذات الغالبية المسلمة، علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية وتمنع الدخول إلى أراضيها بجواز سفر إسرائيلي، لكن اللجنة البارالمبية تلقت تطمينات في 2017 بأن يتمكن جميع الرياضيين المؤهلين من المشاركة في البطولة.

إلا أن الوضع تغير بعد تولي حكومة جديدة في ماليزيا مهامها العام الماضي برئاسة محمد البالغ من العمر (93 عاماً)، والمعروف برفضه التطبيع مع إسرائيل.

وقتل 245 فلسطينياً على الأقل بنيران إسرائيلية منذ مارس معظمهم خلال تظاهرات مسيرات العودة في غزة.