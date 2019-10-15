مواجهة فلسطين والسعودية تنتهي بالتعادل السلبي

أضاع منتخبا السعودية وفلسطين نقطتين غاليتين في مشوارهما ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بعدما تعادلا دون أهداف، على ملعب فيصل الحسيني في رام الله، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

شهدت اللحظات الأولى حذراً من جانب الفدائي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، في ظل سيطرة سلبية من الأخضر.

وفي الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، أرسل محمد يامين تمريرة سحرية إلى صالح شحادة، الذي قام بتسديدها قوية، لكن محمد العويس؛ حارس مرمى السعودية، تألق في التصدي لها.

ورد رامي حمادة؛ حارس فلسطين، بتصدي رائعة هو الآخر، منقذاً منتخب بلاده من هدف محقق، بعدما أرسل ياسر الشهراني عرضية، وصلت بعد ذلك إلى يحيى الشهري، ليقوم بتسديدها قوية، لكن ببراعة تصدى الحارس.

وفي الدقيقة 31، بعد تمريرات ثنائية بين تامر صيام والبطاط، أرسل الأخير عرضية أرضية إلى صالح شحادة، سددها قوية، لكن بجوار القائم بقليل.

إهدار الفرص من لاعبي الفدائي استمر، وقبل نهاية الشوط بست دقائق، وصلت كرة من نظمي بدوي إلى شحادة، المنفرد تمامًا بحارس السعودية، ليسدد الكرة بالرأس خارج الثلاث خشبات.

الأوضاع في الشوط الثاني لم تتغير كثيرًا، ظلت السيطرة للأخضر على وسط الملعب، لكن الخطورة الأكبر كانت من جانب أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 54 من عمر المباراة، أضاع شحادة هدف محقق للفدائي، بعدما استلم عرضية من إسلام البطران، لينفرد تمامًا بحارس المرمى، لكنه سددها بغرابة خارج الملعب.

وسنحت فرصة للأخضر في الدقيقة 78 بعدما وصلت الكرة إلى هتان باهبري على حدود منطقة الجزاء، سددها قوية، لكنها علت العارضة وخرجت إلى ضربة مرمى.

وفي الدقيقة 85، سنحت فرصة خطيرة لفسطين بعدما استلم خالد سالم تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء، وضعته على انفراد تام بالحارس العويس في ظل خطأ دفاعي من زياد الصحفي، لكن سالم سددها بشكل سيئ خارج الملعب، ليضيع فرصة هدف محقق على منتخب بلاده، لتنتهي المباراة بنتيجة 0-0

التعادل رفع رصيد الأخضر إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، بينما يأتي الفدائي في المركز الرابع بأربع نقاط.