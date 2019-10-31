مودريتش يريد الانتقال لميلان

قال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد بات قريباً للغاية.

ولم يعد الدولي الكرواتي خياراً أساسياً للمدرب زين الدين زيدان الذي بات أكثر انفتاحاً لفكرة بيعه في المرحلة القادمة.

كما أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي المدريدي، لم يعد يضع مودريتش في خانة اللاعبين غير الملموسين، بل اقتنع بضرورة التخلص منه، لكن موعد رحيله هو الأمر الذي لم يحسم بعد، إما شتاءً أو صيفاً.

وكان مودريتش قد تلقى عروضاً الصيف الماضي من ميلان وإنتر، إلا أن كلا الفريقين فشل في التوصل لاتفاق مع ريال.

لكن الموقع أكد أن الأمر بات سهلاً، وأن بيريز مستعد لبيع مودريتش إذا وصل عرض بقيمة 10 ملايين يورو خلال الشتاء.

ويرتبط صاحب الـ 34 عاماً بعقد مع الملكي يمتد حتى صيف عام 2020، مما يتيح له أن يوقع مجاناً لأي فريق في يناير وينضم له في الصيف.

ويضع مودريتش نصب عينه الانضمام إلى ميلان، كما أنه مستعد لتخفيض راتبه في سبيل الانتقال إلى سان سيرو، فبالنسبة له، يعد الروسونيري خياره الأول والفريق الذي يشجعه منذ كان طفلاً.

ورغم ما يتمتع به مع علاقة مميزة مع مواطنه زفونيمير بوبان المدير الرياضي للميلان، إلا أن النادي الإيطالي لا يضع في حساباته مودريتش حالياً نظراً لتقدمه في السن.

يذكر أن مودريتش حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 بعد ما قدمه مع ريال مدريد ومنتخب كرواتيا، لكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ مع تقدمه في السن، ولم يعد خياراً رئيسياً لزيدان في الفترة الأخيرة.