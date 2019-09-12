مودريتش يضاعف من متاعب ريال مدريد

أضاف لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، أزمة جديدة للفريق قبل عودة منافسات الدوري الإسباني.

ويعاني المدرب زين الدين زيدان من إصابات متكررة لنجوم الملكي منذ بداية الموسم، مما جعله عاجزاً عن الظهور بكامل قوته الضاربة.

وكشف الموقع الرسمي لريال عن انضمام مودريتش لقائمة مصابيه، نظراً لمعاناته من مشكلة عضلية في فخذه الأيمن.

وقال النادي في بيان رسمي: "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت على مودريتش، تبين تعرضه للإصابة في ساقه الأيمن، سنواصل تقييم حالته الفترة القادمة".

ووفقاً لبعض التقارير، ستصل مدة غياب الدولي الكرواتي إلى أسبوعين على أقصى تقدير.

وتأتي هذه الأنباء كضربة جديدة لزيدان، قبل مباراة ريال المقبلة أمام ليفانتي يوم السبت.

وانضم مودريتش بالتالي لمصابي ريال، لوكا يوفيتش وبراهيم دياز، وماركو آسينسيو الذي سيغيب حتى نهاية الموسم.