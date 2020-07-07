مورينيو ثاني أسرع مدربي الدوري الإنجليزي وصولاً للفوز رقم 200

وصل جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير للفوز رقم 200 له في الدوري الإنجليزي.

ووصل المدرب البرتغالي لهذا الرقم المميز بعد الفوز الذي حققه سبيرز على منافسه إيفرتون بهدفٍ دون رد في المباراة التي اقيمت على ملعب توتنهام.

ووصل مورينيو الذي سبق له تدريب تشيلسي ومانشستر يونايتد للفوز المئوي الثاني في مسيرته بإنجلترا بعد 326 مباراة خاضها في المسابقة، ويعد ثاني أسرع مدرب يصل لهذا الرقم بعد الأسطورة أليكس فيرغسون الذي وصل للفوز رقم 200 مع مانشستر يونايتد بعد 322 مباراة.

يذكر أن مورينيو حقق لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع تشيلسي مواسم 2004-2005 و2005-2006 و2014-2015، ويأمل جمهور سبيرز أن يكون قائد الفريق لتحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخه.

وارتفع رصيد توتنهام بعد فوزه أمس إلى 48 نقطة في المركز الثامن، بفارق 9 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.