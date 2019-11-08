مورينيو وزيدان في سويسرا

يلتقي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق، مع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في مدينة نيون السويسرية الاثنين 11 نوفمبر.

مورينيو كان مرشحاً للعودة إلى ريال مدريد في مارس الماضي قبل أن تتجه الإدارة للتعاقد مع زيدان.

وسيتواجد الثنائي في مؤتمر مدربين فرق النخبة في أوروبا وذلك لدراسة أحدث مستجدات كرة القدم والأزمات التي تحتاج إلى حل من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وكذلك تقديم مقترحاتهم لتطوير قوانين اللعبة.

كما يتواجد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، وماوريتسيو ساري من يوفنتوس، وبيب غوارديولا من مانشستر سيتي، وكارلو أنشيلوتي من نابولي، وتوماس توخيل من باريس سان جيرمان، وإيريك تين هاغ من أياكس، وأوناي إيمري من آرسنال، وأولي غونار سولشاير من مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى سيرجيو كونسيساو من بورتو، وباولو فونسيكا من روما، ورودي غارسيا من أولمبيك ليون.

كما سينضم لهم عدد من المدربين غير المرتبطين بأندية مثل مورينيو وماسيليميانو آليغري وميرتشا لوتشيسكو، فيما يغيب مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي ودييغو سيميوني من أتلتيكو مدريد.

يذكر أن هذا الاجتماع يقام سنوياً ويجمع أبرز المدربين في أوروبا.