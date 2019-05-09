مورينيو يحمل دي ليخت مسؤولية خسارة أياكس أمام توتنهام

يرى جوزيه مورينيو محلل شبكة "بي إن سبورتس" أن الثنائي ماتياس دي ليخت ودالي بليند يتحملان جزءاً من مسؤولية خسارة أياكس أمستردام أمام ضيفه توتنهام بنتيجة 3-2 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أياكس في طريقه لنهائي البطولة بعد تقدمه بهدفين خلال الشوط الأول، إلا أن استفاقة سبيرز بفضل لوكاس مورا في الشوط الثاني قلبت النتيجة، ومنحت فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بطاقة العبور.

وقال المدرب البرتغالي بعد المباراة: "يستحق أياكس كل التقدير بغض النظر عما حصل.

"ينتهج أياكس فلسفة لعب معينة، وقد حافظ عليها، لكن كرة القدم لعبة قتالية تستدعي استراتيجية معينة خصوصاً في المباريات المهمة.

"عليك في بعض الأحيان أن تغير من فلسفتك حتى تفوز، وأعتقد أنه كان على أياكس إخفاء نقاط ضعفه بشكلٍ أفضل.

"ومثال على ذلك حينما يكونون في الحالة الهجومية، يجب على الفريق الحفاظ على توازنه في جميع الحالات، إلا أننا رأينا بليند ودي ليخت في مواقع متقدمة، وهذا خلخل منظومة أياكس الدفاعية.

"حافظ أياكس على نفس فلسفته في الشوط الثاني، وبدا كأنه يواجه فيتيسي آرنهايم في الدوري الهولندي، لعبوا وكأنها مباراة في مرحلة مجموعات دوري الأبطال، ففقدوا التوازن، والتوازن أهم شيء ويجب الحفاظ عليه في شتى الظروف.

"أعتقد أن لاعبي أياكس لم يصدقوا ما حصل، فقد تغير أسلوب توتنهام الذي لعب كرة قدم مباشرة، وكان محظوظاً للغاية، وخطف التأهل في نهاية المطاف".