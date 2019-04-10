مورينيو يرد على شائعات توليه تدريب بايرن ميونيخ

جوزيه مورينيو

علق المدرب جوزيه مورينيو على الشائعات التي تحدثت عن إمكانية توليه تدريب بايرن ميونيخ الموسم القادم خلفاً للمدير الفني الحالي نيكو كوفاتش.

وارتبط اسم البرتغالي بعدة أندية لقيادتها بداية من الصيف القادم، وعلى رأس المرشحين إنتر وليون وبايرن ميونيخ.

وقال مدرب بورتو السابق مع "بيلد": "أحترم نيكو كوفاتش كما أحترم جميع زملائي، لذلك لا يمكنني الإجابة عن السؤال حول تدريبي لبايرن ميونيخ.

"كل ما يمكنني قوله أن بايرن ميونيخ نادٍ عملاق، أتمنى حقاً أن يحافظ كوفاتش على منصبه لأنه عمل كثيراً للوصول لهذا المكان".

وواصل مورينيو: "التقيت به في لقاء ودي الصيف الماضي وأعجبني مباشرة، شعرت باتصال مباشر معه ووجود احترام متبادل".

بيكيه: برشلونة تعلم من درس روما

مواجهة مرتقبة بين دي يونغ ورونالدو

يونايتد يتحدى برشلونة وأياكس يتربص بيوفنتوس

ملخص مباراة توتنهام ومانشستر سيتي 1-0 دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة ليفربول وبورتو 2-0 دوري أبطال أوروبا

واستمر: "إذا قلت الآن أني أريد تحقيق لقب الدوري الألماني سيقول الجميع أن مورينيو يريد العمل في البوندسليغا، سأقول أني أريد تحقيق لقب دوري تاسع ودوري أبطال ثالث.

"تثير البوندسليغا اهتمامي، حضور جماهيري وملاعب مميزة، لكن خصوصاً فرق الوسط، إنها بطولة كبيرة".

وكشف مورينيو عن وجود علاقة خاصة بينه وبين يواكيم فاتسكه، رئيس بوروسيا دورتموند: "تعجبني منظومة العمل هناك، في الماضي اتصل بي ليسألني عن رأيي في لاعب وقلت له تقييمي بكل صراحة، من يومها نحترم بعضنا البعض".

وأشارت آخر التقارير في ألمانيا عن اختلاف في وجهات النظر بين رئيس بايرن أولي هونيس ومدير النادي كارل هاينتز رومينيغيه بخصوص مستقبل كوفاتش.

ويرى الأول وفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية أن كوفاتش يستحق الثقة والتأييد، ويرفض إقالته وإعادة سيناريو ما حدث مع يوب هاينكيس في الماضي، بينما وجهة نظر رومينيغيه أن كوفاتش ليس الأنسب لتدريب بايرن.

وتحدثت الصحيفة عن اجتماعاً بين هونيس وعدد من لاعبي الفريق اشتكوا فيه من أسلوب لعب كوفاتش الدفاعي، لكن رفضوا تحميله اللوم كلية في تراجع الأداء والنتائج الموسم الجاري.

ويتصدر بايرن ميونيخ حالياً ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند بعد اكتساحه الأخير بخماسية نظيفة السبت الماضي.