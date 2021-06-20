مورينيو يكشف سبب تدهور مستوى هازارد مع ريال مدريد

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، بموهبة إيدين هازارد نجم ريال مدريد، لكنه كشف عن نقطة سلبية في شخصية اللاعب البلجيكي.

وقال مورينيو، فى تصريحات لشبكة "توك سبورت": «الحقيقة حول هازارد؟ الحقيقة هي ما تراه يقدمه. إنه لاعب رائع بتدريب سيء.

«يمكنك فقط تخيل ما يمكن لهازارد الوصول إليه إذا اتبع نهجاً احترافياً في التدريبات».

وتابع: «في النهاية، هازارد طفل ممتاز. إنه رجل عائلي رائع، ويبدو أنه لا ينتمي للجيل الحالي من اللاعبين. إنه هادىء ويركز تماماً على الأسرة والأطفال والوالدين، وأن يعيش حياة هادئة جداً.

«لكن عندما ينزل هازارد إلى أرض الملعب كل صباح، لا يعمل كثيراً، عندما ينزل إلى أرض الملعب في المباريات، لا ترى انعكاس أسبوع من التدريبات، إنك ترى فقط انعكاس موهبته.

«إنه لاعب مذهل ويمكنك أن تتخيل الصورة التي سيكون عليها لو كان محترفاً بشكل صحيح، عندما انتقل لريال مدريد، اعتقدت أنه رائع، حيث أن هذا اللاعب سيذهب إلى أكبر نادٍ فى العالم وسيشعر بضغط كبير ليكون دائماً فى القمة، وأنه سيفوز بالكرة الذهبية، لأنه مذهل.

«سيكون هازارد لاعباً أفضل إذا تدرب بشكل صحيح، من حيث اللياقة والسرعة والحالة. إنه وصل إلى ما هو عليه بفضل الموهبة، تعرض هازارد لإصابات عديدة مع ريال مدريد، لكن في الوقت الذي عملنا فيه معاً في تشيلسي لم يكن كذلك، ربما تعرض وقتها لإصابة لكنها لم تكن كبيرة».

وختم بقوله: «لكن في ريال مدريد، دخل في هذه المنطقة السلبية بسبب إصاباته، وربما تأثر بسبب ذلك».