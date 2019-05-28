موسم أول دون المستوى لرونالدو مع يوفنتوس

أخفق كريستيانو رونالدو للموسم الرابع على التوالي في التتويج بلقب هداف الدوري الذي يشارك فيه، وهو ما يعد عثرة جديدة في طريق النجم الكبير الذي أصبح أول لاعب يفوز بلقب الدوري وجائزة لاعب العام في كل من إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية أمس إلى أن رونالدو (34 عاماً) تمكن من الفوز بأول ألقابه في الدوري الإيطالي، لكنه لم يتمكن من إنهاء الموسم متوجاً بلقب هداف المسابقة. كما أنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية ولم يحقق أيضاً فيها لقب الهداف.

وحل رونالدو في المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإيطالي للموسم الماضي برصيد 21 هدفاً وبفارق خمسة أهداف عن المتصدر فابيو كوالياريلا (36 عاماً) صاحب الـ 26 هدفاً.

يذكر أن أهداف رونالدو مع ريال مدريد، لم تقل في أي مرة عن 25 هدفاً، وكان ذلك أسوأ معدل تهديفي له حققه موسم 2016-2017.

وتوج رونالدو للمرة الأخيرة بلقب هداف الدوري موسم 2013-2014 مع ريال عندما سجل 48 هدفاً، ويعد هذا الرقم الأفضل في تاريخ الدوري الإسباني بعد الرقم القياسي المسجل باسم ليونيل ميسي قائد برشلونة، الذي سجل 50 هدفاً موسم 2011-2012.