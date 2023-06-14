موعد مباراة مباراة الأرجنتين وأستراليا الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا الودية في الصين والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة لمشاهدة ليونيل ميسي وبقية رفاقه في منتخب التانغو.

يستعد منتخب الأرجنتين لملاقاة منتخب أستراليا على أرضية ملعب "استاد وركرز" في شمال العاصمة بكين، وذلك ضمن إطار ودي وتحضيري وبالأخص للمدرب ليونيل سكالوني الذي يرغب بالاستعداد جيدًا لتصفيات كأس العالم 2026 وكوبا أمريكا 2024.

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وكان آخر لقاء جمع راقصي التانغو مع الكنغر الأسترالي رسميًا وليس وديًا، حيث التقى كلا الفريقين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، واستطاع وقتها ميسي ورفاقه من تحقيق فوز صعب على أستراليا بنتيجة 2-1.

متى موعد مباراة مباراة الأرجنتين وأستراليا الودية في الصين؟

تقام مباراة الأرجنتين وأستراليا الودية في الصين يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا الودية 2023؟

شبكة إس إس سي السعودية الرياضية هي الناقل لمباراة الأرجنتين وأستراليا الودية المقامة في العاصمة الصينية بكين، ومن المقرر بث المواجهة على قناة SSC Sports 1 HD بصوت المعلق عيسى الحربين.