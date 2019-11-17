ميسي في محادثات لتجديد عقده مع برشلونة

كشف إيريك أبيدال، المدير الرياضي لنادي برشلونة، أن النجم ليونيل ميسي يجري محادثات في الوقت الحالي من أجل تجديد عقده.

وأكد أبيدال أن مسؤولي البارسا مقتنعون بأن الدولي الأرجنتيني سيبقى داخل أسوار كامب ناو لسنوات عديدة قادمة.

جاء ذلك خلال تصريحات نجم برشلونة السابق (أبيدال) التي نقلتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قال فيها: "هناك حديث بالفعل بين الإدارة وميسي حالياً، لا أعرف ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق قريب أم لا، الأمر بيد اللاعب.

"موعد الإعلان الرسمي عن التجديد؟ لا أعرف كما قلت، سيعلن عن ذلك حين يتم بشكل رسمي، لكن بالنسبة لي فأنا متفائل.

"ميسي لاعب مفتاحي بالنسبة لبرشلونة، لديه بند في عقده يسمح له بالرحيل، لكني أعرف أن الرئيس (جوسيب ماريا بارتوميو) مع ممثليه سيقومون بإنهاء الأمر، لذلك ليس هناك قلق، ستأخذ بعض الوقت فقط، لكن كل شيء على ما يرام".

وقاد ميسي برشلونة خلال 15 عاماً قضاها في صفوفه، وحقق معه العديد من الألقاب خلال العقد الأخير، حيث حصد لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات أعوام 2006، 2009، 2011 و2015، بالإضافة إلى عدد كبير من الألقاب الأخرى.