ميسي يستعد للانتقام من مانشستر يونايتد

منشور 16 نيسان / أبريل 2019 - 03:00
إصابة ميسي خلال لقاء الذهاب
إصابة ميسي خلال لقاء الذهاب

يبدو نجم برشلونة ليونيل ميسي متحمساً للانتقام من مانشستر يونايتد وذلك خلال المباراة التي تقام بينهما اليوم الثلثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الأرجنتيني يرغب في رد اعتباره أمام يونايتد، الذي أقصاه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008.

وأضاف أن نجم البارسا فشل في التسجيل خلال المواجهة الأخيرة بين الفريفين على ملعب أولد ترافورد، إضافة إلى إصابته القوية في الأنف بعد تدخل من خصمه كريس سمولينغ، ورغم ذلك أكمل المباراة.

وكان برشلونة فاز على منافسه ذهاباً بهدف نظيف.

كلمات دالة:ليونيل ميسيبرشلونةمانشستر يونايتددوري أبطال أوروباكريس سمولينغ

Via SyndiGate.info


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