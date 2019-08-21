ميسي يشارك في تدريبات برشلونة للمرة الأولى

شارك النجم ليونيل ميسي في تدريبات برشلونة الجماعية للمرة الأولى، منذ تعرضه لإصابة حرمته من خوض اللقاء الافتتاحي للدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو.

وغاب الأرجنتيني عن تدريبات البارسا منذ الخامس من الشهر الجاري حين أعلن النادي إصابته، بعد أيام قليلة من عودته من عطلته الصيفية.

وكانت أغلب التوقعات ترجح استمرار غياب "ليو" عن التدريبات عدة أيام أخرى، لكن بعودته للتدريبات المسائية اليوم الأربعاء، تكون فرصه قد تضاعفت للحاق بمباراة الأسبوع القادم أمام ريال بيتيس.

وتأتي عودة هداف النادي الأسطوري في توقيت مثالي بالنسبة للمدرب إيرنيستو فالفيردي، الذي يعاني من صداع على مستوى الهجوم، بعد إصابة الثنائي عثمان ديمبيلي ولويس سواريز.

يذكر أن برشلونة سيستضيف ضيفه الأندلسي الأحد القادم على ملعب كامب ناو في ختام مواجهات المرحلة الثانية من الدوري الإسباني، وهي أول مباراة يخوضها الفريق على أرضه هذا الموسم، وبعد البداية المخيبة للآمال بالسقوط في سان ماميس بهدفٍ نظيف حمل توقيع آريتز آدوريز بمقصية مميزة.