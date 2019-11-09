ميسي يقود برشلونة للفوز على سيلتا واستعادة صدارة الليغا

حقق برشلونة الفوز على ضيفه سيلتا فيغو بأربعة أهداف لهدف ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

من عرضية عبر نيلسون سيميدو حصل البارسا على ركلة جزاء نتيجة لمسة يد سجلها ليونيل ميسي في الدقيقة 23 على يمين الحارس الذي ألقى بنفسه للجانب الآخر من المرمى.

وأدرك سيلتا التعادل في الدقيقة 42 من كرة ثابتة حصل عليها عقب خطأ من ميسي الذي فقد الكرة.

قبل انتهاء الشوط الأول، تقدم "ليو" من جديد لبرشلونة بهدف من ركلة ثابتة حصل عليها آرتور.

وسجل ميسي الهدف الثالث له ولبرشلونة مع بداية الشوط الثاني (48) من ركلة ثابتة أيضاً وضعها بطريقة كربونية للهدف الثاني.

واختتم سيرجيو بوسكيتس التسجيل بالهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 85 إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة، يصل برشلونة للنقطة 25 في صدارة الترتيب وبالتساوي مع ريال مدريد وبفارق الأهداف لصالح البارسا.