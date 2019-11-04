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ميلان يطمح لضم فينيسيوس

منشور 04 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 04:24
فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

كشفت تقارير إيطالية أن ميلان سيلجأ إلى ريال مدريد من أجل تعزيز صفوفه، نظراً للبداية المخيبة للآمال للفريق هذا الموسم في الدوري المحلي.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن الروسونيري سيدخل في محادثات مع ريال مدريد من أجل ضم الثنائي فينيسيوس جونيور وبراهيم دياز لاعبي ريال مدريد، في محاولة لتعزيز خطه الأمامي.

ويسعى ميلان لاستغلال علاقته الجيدة بريال مدريد، من أجل طلب استعارة الثنائي مستغلاً كونهما لا يشاركان باستمرار في التشكيلة الأساسية للفريق الإسباني.

Via SyndiGate.info


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