نادال يبلغ نهائي بطولة أستراليا

رافاييل نادال

بلغ الإسباني رافاييل نادال المصنف ثانياً المباراة النهائية من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى في غراند سلام بفوزه السهل على اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس 6-2 و6-4 و6-0 في أقل من ساعتين في ملبورن.

وسيلتقي نادال (32 عاماً) الذي توج باللقب الأسترالي مرة واحدة في مسيرته قبل 10 سنوات، في المباراة النهائية المقررة الأحد، مع الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول أو الفرنسي لوكا بويل.

وكان تسيتسيباس أخرج السويسري روجر فيدرر في طريقه لبلوغ نصف النهائي لإحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى في مسيرته، لكنه لم يصمد أمام نادال الساعي لإحراز لقبه الكبير الثامن عشر.