نادال يوجه الضربة الـ 24 لفيدرر

منشور 07 حزيران / يونيو 2019 - 04:54
نادال يحتفل بفوزه
نادال يحتفل بفوزه

وجَّه الإسباني رافاييل نادال الضربة الـ 24 للسويسري روجر فيدرر، منافسه التاريخي، بتغلبه عليه أمس في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) 3-6 و4-6 و2-6.

بهذا الفوز، صعد نادال إلى المباراة النهائية للمرة الـ 12 في تاريخه، حيث يسعى إلى التتويج بلقبه الـ 12 في البطولة.

ورفع نادال (32 عاماً) رصيده بالفوز في مباريات البطولة إلى 92 مقابل هزيمتين فقط، في مباراة كانت أصعب مما تشير إليه النتيجة.

ويتفوق نادال على فيدرر، المصنف الثالث، في المواجهات المباشرة في البطولة 6-0، و24-15 بشكل عام.

وهذه أول مباراة تجمع النجمين على ملعب فيليب شاترييه منذ نهائي 2011.

واستطاع نادال أن يحسم المباراة في ساعتين و25 دقيقة.

كلمات دالة:رافاييل نادالروجر فيدرررولان غاروس

Via SyndiGate.info


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