ناغلسمان يحلم بجلب كييزا إلى بايرن ميونيخ

يتابع يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ تطورات وضعية فيديريكو كييزا مع يوفنتوس على أمل ضمه هذا الصيف.

وتألق الدولي الإيطالي في بطولة يورو 2020 وساهم في فوز منتخب بلاده باللقب على حساب إنجلترا بركلات الترجيح، علماً بأنه غادر اللقاء النهائي قبل نهاية وقته الأصلي بـ 4 دقائق بداعي الإصابة.

وقضى صاحب الـ 23 عاماً الموسم الماضي في صفوف يوفي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وقال ناغلسمان عن الجناح الشاب: "إنه لاعب عظيم وغير عادي، في غاية السرعة ويتميز بقدرته على المراوغة وإنهاء الهجمات بنجاح".

وأضاف: "لكن سعره مرتفع للغاية".

وتقدر قيمة الجناح الإيطالي السريع حالياً بـ 60 مليون يورو على الأقل.

يوفنتوس يتطلع لحسم صفقة كييزا سريعاً

ويسعى النادي القادم من تورينو لضم كييزا بصفة دائمة حتى يبعد المهتمين لضمه ويغلق الملف سريعاً.

وسجل اللاعب في صفوف البيانكونيري 14 هدفاً في 43 مباراة الموسم المنصرم.

في المقابل، يخطط بايرن ميونيخ لتدعيم صفوفه، بعدما عبر الجناح كينغزلي كومان عن رغبته في الرحيل عن بافاريا هذا الصيف.