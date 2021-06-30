نجم إنتر ميلان آرتورو فيدال مطلوب في الإمارات

ذكرت وسائل إعلامية تشيلية أن أحد أندية دوري الخليج العربي، أبدى رغبته في التعاقد مع نجم منتخب تشيلي وإنتر ميلان آرتورو فيدال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لافتة إلى أن النادي الإماراتي سيجد منافسة قوية من أندية في كل من الصين والمكسيك والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية، لضم النجم السابق لكل من بايرن ميونيخ وبرشلونة.

وأوضحت صحيفة «إن كانشا» أن إنتر استبعد نجم الوسط من حسابات الفريق الموسم القادم، مشيرة إلى أن «فيدال بدأ التفكير في وجهته المقبلة، خصوصاً أن إنتر ميلان لا يرغب في استمراره مع الفريق، بينما أبدى أولمبيك مرسيليا رغبة بالتعاقد معه، لكن التشيلي رفض العرض، في المقابل تبرز عروض أخرى للتعاقد مع الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فيدال يتلقى عروضاً من الإمارات والصين

«أبرز العروض التي تلقاها فيدال من نادٍ إماراتي، إلى جانب أحد الأندية الصينية، بينما ستكون هناك خيارات ليست مستبعدة ضمن حسابات التشيلي، وهي الانتقال إلى فلامينغو أو كلوب أميركا، إلى جانب أحد أندية الدوري الأميركي».

وتابعت: «اللاعب الذي يشارك حالياً في بطولة كوبا - أميركا مع منتخب بلاده، وأهدر ركلة جزاء في المباراة الأولى أمام الأرجنتين، من المتوقع أن يحسم مصيره عقب انتهاء مشاركة الفريق في البطولة القارية، إذ تأهل (لا روخا) إلى ربع النهائي، وسيخوض مواجهة نارية أمام المضيف البرازيلي، السبت المقبل».

يذكر أن فيدال صاحب الـ 34 عاماً أحد أبرز اللاعبين بمنتخب تشيلي في السنوات الماضية، ويمتلك مسيرة رائعة في الدوريات الأوروبية، إذ نشأ في كولو كولو، بينما بدأ مسيرته في قارة أوروبا بانضمامه إلى باير ليفركوزن عام 2007، ثم انضم إلى يوفنتوس في 2011، ولعب مع «البيانكونيري» أربعة مواسم، قبل أن يعود إلى البوندسليغا مجدداً بالانضمام إلى بايرن ميونيخ، مقابل 39 مليون يورو في 2015، بينما انتقل إلى برشلونة في 2018 مقابل 18 مليون يورو، وأخيراً انتقل إلى إنتر في 2020 مقابل مليون يورو، إذ تبلغ القيمة السوقية حالياً للنجم التشيلي 3.5 ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفيرماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين.