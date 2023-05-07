نجم ليفربول السابق يقنع جميس ميلنر بالانضمام إلى هذا النادي

البوابة – كشفت مصادر صحفية أن نجم ليفربول السابق آدم لالانا لعب دورًا أساسيًا في إقناع زميله جيمس ميلنر بالرحيل عن الأنفيلد والانضمام إلى نادي برايتون خلال الميركاتو الصيفي.

وكان لالانا صاحب الـ34 عامًا قد رحل عن الريدز في 2020 وانضم إلى برايتون، ومنذ ذاك الحين لا يزال على اتصال مباشر مع ميلنر وهو ما أتاح له فرصة إقناعه بالانضمام إليه بحسب "Football Insider".

نجم ليفربول السابق يقنع ميلنر بالانضمام إلى نادي برايتون

بحسب "Football Insider"، كشفت مصادر يوم الجمعة الماضي أن ميلنر وافق شفهيًا على الانضمام لنادي برايتون هذا الصيف، حيث أن النجم صاحب 37 عامًا ينتهي عقده مع ليفربول الموسم الحالي واتخذ قراره النهائي بالرحيل عن الميرسيسايد.

من جهته، أثنى المدرب الألماني يورغن كلوب على جيمس ميلنر وعلى تأثيره الكبير مع ليفربول، وذلك عقب انتشار أخبار انتقاله إلى برايتون، وقال: "أنه جزء مهم جدًا من الفريق، وكنت أتمنى لو باستطاعتي العمل معه لوقت أطول".

الجدير بالذكر أن جيمس ميلنر وآدم لالانا لعبا سويًا في نادي ليفربول لمدة 5 مواسم، ورغم افتراقهما خلال السنوات الماضية إلّا أن الثنائي حافظا على صداقتهما حتى الآن وهاهما على وشك أن يجتمعا مجددًا الموسم القادم.