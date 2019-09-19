نوير يدرس الاعتزال دولياً بعد يورو 2020

كشفت مجلة "بيلد" الرياضية أمس الأربعاء أن مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا يفكر بجدية في الاعتزال دولياً بعد بطولة يورو 2020 ليضع حداً للخلاف الحاد مع مواطنه مارك أندريه تير شتيغين.

ويبقى نجم بايرن ميونيخ، الذي خاض 90 مباراة دولية الحارس الأول دون منازع لمنتخب بلاده منذ 2010، لكن تألق تير شتيغين مع برشلونة خلال المواسم الماضية جعله منافساً قوياً له في بطولة أوروبا المقبلة.

وبعدما غاب عن آخر مباراتين لألمانيا بتصفيات يورو 2020 أمام هولندا وآيرلندا الشمالية، أبدى تير شتيعين، الذي خاض 22 مباراة دولية، عدم رضاه عن الموقف الحالي.

وطلب نوير دعماً أكبر من زميله وقال أنه يشارك بانتظام بسبب مستواه الجيد، بينما وصف تير شتيغين تعليقات نوير بأنها ”غير مناسبة“.

ووفقاً للمجلة الألمانية فإن نوير الفائز بكأس العالم 2010، الذي سيبلغ عامه 34 العام المقبل، ”يفكر بجدية“ في إنهاء مسيرته مع بلاده بعد بطولة أوروبا المقبلة في حال تأهل المانشافت كما هو متوقع.

وفاز نوير حارس بايرن بمعظم الألقاب المحلية والدولية الممكنة تقريباً على صعيد ناديه ومنتخب بلاده وتضمن ذلك حصد لقب كأس العالم ولقب دوري أبطال أوروبا.