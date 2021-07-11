نيجيريا تسقط أمريكا ودياً في كرة السلة قبل أولمبياد طوكيو

تعرض منتخب الولايات المتحدة الأميركية لكرة السلة لخسارة مفاجئة أمام نظيره النيجيري في اللقاء الودي الذي أقيم في لاس فيغاس ضمن الاستعدادات لـ أولمبياد طوكيو.

وسقط الأميركيون بنتيجة 87-90 أمام منتخب يضم في صفوفه لاعبين مغمورين يشارك بعضهم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA).

ولطالما تفوق المنتخب الأميركي على غريمه الإفريقي في المواجهات السابقة بينهما، وكانت أبرز النتائج الفوز بنتيجة 156-73 في أولمبياد لندن 2012.

ويخوض الفريق مواجهة ودية قادمة أمام غريمه الأسترالي غداً الاثنين.

متى سينطلق أولمبياد طوكيو ؟

وتنطلق منافسات الأولمبياد في الـ 23 من الشهر الجاري وتستمر حتى الثامن من الشهر المقبل.

يذكر أن الأولمبياد تأجل من صيف العام الماضي جراء تفشي فيروس كورونا عالمياً.