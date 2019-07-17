كأس إفريقيا: نيجيريا تهزم تونس وتظفر بالمركز الثالث

أنهى منتخب تونس مشاركته بكأس أمم إفريقيا 2019 بأداء سيء كما كان قد بدأ البطولة، بعدما خسر أمام نظيره النيجيري بهدفٍ وحيد، على ملعب السلام، لتقتنص النسور الخضراء المركز الثالث.

بعد مرور 3 دقائق فقط على البداية، نجحت نيجيريا في هز شباك نسور قرطاج، حين أرسل غاميلو كولينز عرضية أرضية من الناحية اليسرى، وصلت إلى معز بن شريفية؛ حارس تونس، لكنه لم يمسك بالكرة لتصطدم بمدافعه ياسين مرياح، وتتهيأ سهلة أمام أوديون إيغالو، الذي وضعها في الشباك بأريحية.

في الدقيقة 13، سنحت فرصة خطيرة أخرى للنيجيريين لتعزيز تقدمهم بعدما اخترق إيغالو منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى أحمد موسى في مواجهة المرمى، لكن مرياح تدخل هذه المرة في الوقت المناسب، وأبعد الكرة قبل أن تسكن الشباك.

رد نسور قرطاج جاء في الدقيقة 14 حينما تسلم فرجاني ساسي كرة من خارج منطقة الجزاء ثم توغل حتى وصل إلى حدود المنطقة، ليسددها قوية إلا أنها مرت بجوار القائم.

وكاد ساسي في كرة أخرى أن يدرك التعادل في الدقيقة 20 بعد عرضية من ركنية بأقدام وهبي الخزري إلا أن الدفاع النيجيري أبعد الكرة من أمامه قبل أن يزور المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، تعرض طه ياسين الخنيسي؛ مهاجم تونس، للإصابة، ليخرج وينزل فراس شواط بدلاً منه.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط، ضربت الإصابة صاحب الهدف الأول إيغالو، ليخرج هو الآخر وينزل فيكتور أوسيمين بدلاً منه.

مع بداية الشوط الثاني، أهدر شواط فرصة مؤكدة لتعادل تونس، بعدما مرر الخزري بينية رائعة له من بين مدافعي نيجيريا، لينفرد بحارس المرمى، إلا أن تسديدته افتقدت للدقة، لترتطم بالشباك من الخارج.

بعدما بدأ المنتخب النيجيري الشوط الثاني بتراجع طفيف، استفاق في الدقيقة 63 بتسديدة قوية رائعة عن طريق سامويل شوكويزي من على حدود منطقة الجزاء، تألق بن شريفية وأبعدها إلى ركلة ركنية.

سيطر التونسيون على أغلب مجريات الشوط الثاني على عكس أدائهم في النصف الأول، لكن دون خطورة حقيقية، حيث افتقدوا للمسة الأخيرة المتقنة، ونجح الدفاع النيجيري في إغلاق المنطقة أمام المرمى.

وحاول غيلان الشعلالي في الدقيقة 78 كسر الدفاع النيجيري بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم بقليل.

وبمهارة فردية توغل الخزري إلى داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى قبل النهاية بتسع دقائق، لكن تمريرته العرضية الأخيرة كانت غير متقنة لتصل إلى دفاع النسور الخضراء، وبعدها مباشرة جاء الرد من نيجيريا بتسديدة قوية تصدى لها بن شريفية بأطراف أصابعه.

وفي اللحظات الأخيرة، تصدى بن شريفية لهدفين محققين لنيجيريا من تسديديتين إحداهما من ركلة ثابتة، تألق بهما الحارس وحافظ على خسارة فريقه بهدف وحيد فقط.

بهذا الفوز، واصل نسور قرطاج عجزهم عن الفوز أمام النسور الخضراء منذ نهائي كأس الأمم 2004، بينما حصل النيجيريون على الميدالية البرونزية في النسخة الـ 32 من البطولة.