نيمار يحتفل في برشلونة بالفوز على سيلتا فيغو

ظهر نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، في أحد فنادق برشلونة أمس، السبت، محتفلاً بفوز الفريق الكتالوني على سيلتا فيغو 4-1 ضمن الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الصادرة من كتالونيا أن أصدقاء البرازيلي حضروا مباراة البارسا وسيلتا من ملعب كامب ناو، كما احتفلوا في أحد الفنادق عقب اللقاء.

وأوضحت الصحيفة أن آرتور ميلو، لاعب وسط برشلونة، انضم للسهرة.

وكان نيمار قريباً من العودة إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن باريس سان جيرمان رفض إتمام الصفقة.

يذكر أن الباريسي قد يضطر للتخلص من نيمار لأنه لن يتمكن من تحمل راتبه وراتب كيليان مبابي بحال تجديد عقد الثنائي.