نيمار يشارك في تدريبات باريس سان جيرمان الجماعية

نيمار

عاد نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، إلى التدريبات الجماعية صباح الخميس، استعداداً لمواجهة ليل الأحد المقبل ضمن الدوري الفرنسي.

وتعرض الدولي البرازيلي لإصابة أمام ستراسبورغ وعاد منذ أسبوع للتدرب على العشب.

وأعلن باريس سان جيرمان عبر حسابه على موقع "تويتر" انضمام نيمار للتدريبات الجماعية وتعافيه التام من الإصابة.

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وكان من المتوقع أن يعود نيمار إلى الملاعب بعد 10 أسابيع من الإصابة، لكنّ الفحوصات أكدت احتياجه لفترة أطول، ومع خروج الباريسي من ثمن نهائي دوري الأبطال والابتعاد في صدارة الدوري الفرنسي لم يفضل توماس توخيل المخاطرة به.

وقد يخوض البرازيلي أول نهائي للكأس مع باريس سان جيرمان أمام رين في 27 من الشهر الجاري بعد غيابه عن نسخة الموسم الماضي للإصابة.

يذكر أنّ البرازيلي يستعد لخوض بطولة كوبا أميركا التي يستضيفها منتخب بلاده.