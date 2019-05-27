هاري كاين يمنح توتنهام دفعة قوية قبل نهائي الأبطال

اقترب هاري كاين مهاجم توتنهام هوتسبير من اللحاق بمباراة فريقه أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة في الأول من الشهر القادم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد.

وقالت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أن نجم وقائد توتنهام من المتوقع أن يسافر رفقة زملائه إلى مدريد الأربعاء المقبل.

وأضافت أنه من المتوقع أن يلعب مهاجم سبيرز دوراً في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام السبت القادم بعد تعافيه تقريباً من إصابته.

وتعرض كاين لإصابة في كاحلة الأيسر في 9 أبريل الماضي خلال مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي، ابتعد إثرها عن الملاعب حتى الآن، وبات يسابق الزمن من أجل مواجهة ليفربول.

ولفتت الصحيفة إلى أن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنهام، يريد منح كاين كل فرصة ممكنة لإثبات لياقته البدنية، مشيرة إلى أن المدرب لن يتخذ قراراً نهائياً بشأن الدفع بكاين في النهائي، حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع.