هازارد: حان وقت البحث عن تحدٍ جديد

وجد النجم إيدين هازارد اللحظة المناسبة لتوديع جماهير تشيلسي بعد مساهمته في تحقيق لقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال، بتسجيل هدفين في المباراة النهائية، التي انتهت بفوز البلوز بنتيجة 4-1.

بعد نهاية المباراة، قال البلجيكي لشبكة "بي تي سبورت": "أعتقد أنه وقت الوداع، لكن لا أحد يعرف ما سيحصل"، مضيفاً: "كانت مباراة جيدة، كلا الفريقين لعبا بتوتر كونها مباراة نهائية، لكن هدف (أوليفييه) جيرو منحنا بداية عظيمة.

"لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على المجريات، أنا سعيد بترك الكأس مع الأصدقاء. قال لنا المدرب في الاستراحة، ينبغي علينا الاستمرار في لعب كرة القدم، وأظهرنا هذه العقلية اليوم".

وبخصوص مستقبله، قال: "سنقرر في غضون أيام قليلة، كان الهدف الوحيد في ذهني هو الفوز بالنهائي، وبالفعل اتخذت قراري النهائي، فقط أنتظر اتفاق كلا الناديين.

"كان حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وها قد حققته، لذلك حان الوقت للبحث عن تحدٍ جديد".

والمعروف أن هازارد من أبرز الأسماء المطلوبة في مشروع المدرب زين الدين زيدان الجديد مع ريال مدريد، وأغلب الصحف الإسبانية تؤكد منذ فترة طويلة، أن الإعلان الرسمي سيتم بعد نهائي الدوري الأوروبي، وهو ما أقر به هازارد في تصريحاته بعد المباراة.