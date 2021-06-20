هافيرتز يسجل اسمه في تاريخ منتخب ألمانيا

سجل كاي هافيرتز نجم تشيلسي ومنتخب ألمانيا، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منتخب بلاده.

وأحرز المهاجم الشاب الهدف الثالث لمنتخب بلاده في شباك البرتغال في اللقاء الذي انتهى بفوز المانشافت بنتيجة 4-2، أمس السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة يورو 2020.

ووفقاً لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، بات هافيرتز أصغر لاعب يسجل في تاريخ ألمانيا في كأس أوروبا عن عمر (22 عاماً و8 أيام).

يذكر أن كاي هافيرتز قاد تشيلسي هذا الموسم لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد تسجيله هدف الفوز في شباك مانشستر سيتي.