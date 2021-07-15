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هل انتهت مسيرة ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ؟

منشور 15 تمّوز / يوليو 2021 - 09:53
روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

أظهر مانشستر سيتي اهتماماً جدياً بخدمات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ وفقاً لتقارير إعلامية.

ويعد "ليفا" أحد أبرز الهدافين في أوروبا خلال العقد الأخير، علماً بأن المهاجم يرتبط بعقد مع النادي البافاري يمتد لعامين قادمين، إلا أن مسيرته مع الفريق باتت موضع شك.

هل سينتقل ليفاندوفسكي إلى مانشستر سيتي؟

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن سيتي يراقب تطور وضع الهداف صاحب الـ 32 عاماً رفقة بطل البوندسليغا.

ويعد هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، وإيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند ضمن خط التعاقدات التي يدرس بطل إنجلترا التعاقد معها.

إلا أن الهداف البولندي يبدو الخيار الأكثر منطقية نظراً لتراجع قيمته مقارنة بغيره من المهاجمين.

كلمات دالة:روبرت ليفاندوفسكيبايرن ميونيخمانشستر سيتيهاري كينتوتنهامإيرلينغ هالاندبوروسيا دورتموند

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