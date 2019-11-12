هل تجددت إصابة محمد صلاح؟

أثار النجم محمد صلاح الشكوك حول طبيعة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة قمة المرحلة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي (3-1).

وتعرض نجم الريدز لتدخل خشن من فيرناندينيو مدافع مانشستر سيتي، تألم بعده المصري وبدا أنه يشتكي مجدداً من آلام بكاحله الأيسر، قبل استبداله في الدقيقة 87 ليشارك مكانه جو غوميز.

وظهر صلاح بعد المباراة، واضعاً الثلج على قدمه اليسرى، بينما كان يسير على أرض الملعب خلال الاحتفال بالفوز على سيتي 3-1، دون حذاء نتيجة تورم قدمه.

وأثار مشهد صلاح عقب نهاية المباراة التساؤلات حول مدى جاهزيته للمشاركة في مباراتي منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر هذا الشهر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وساهم صلاح في فوز ليفربول على سيتي بتسجيله الهدف الثاني برأسية رائعة.

وتسببت إصابة الكاحل في ابتعاد صلاح عن أول معسكر للفراعنة تحت قيادة مديره الفني الجديد حسام البدري، والذي أقيم الشهر الماضي، وفاز خلاله على بوتسوانا 1-0 ودياً.