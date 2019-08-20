هل سيشارك ميسي أمام ريال بيتيس؟

ينتظر برشلونة بفارغ الصبر تعافي نجمه ليونيل ميسي وعودته لتدعيم هجوم الفريق الذي تضرر كثيراً بفعل الإصابات التي طالت الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

وفيما كان من المقرر عودة الدولي الأرجنتيني للتدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، غاب عنها وتدرب وحيداً ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في 5 أغسطس الماضي.

وبينما أثار هذا الغياب الشكوك حول قدرته التواجد خلال مواجهة ريال بيتيس الأحد القادم على ملعب كامب ناو، أشار موقع "جول" أن "ليو" سيكون قادراً على خوض اللقاء.

وأضافت أن الساعات القليلة القادمة وتحديداً مران البارسا غداً الأربعاء سيشهد تواجد ميسي مع المجموعة، وسيتدرب مجدداً مساء نفس اليوم مما قد يرفع عدد حصصه التدريبية مع زملائه قبل المباراة إلى خمسة وهو ما سيجعله جاهزاً لمواجهة الضيف الأندلسي.

ودون شك، تمثل عودة ميسي أخباراً سعيدة للمدرب إيرنيستو فالفيردي الذي افتتح الموسم بأسوأ طريقة ممكنة بالخسارة أمام أتلتيك بلباو بهدف دون رد.