هل ينهي سواريز "لعنة دوري الأبطال" الليلة؟

سيحط لويس سواريز لأول مرة على ملعب سيغنال إيدونا بارك، حين يلتقي برشلونة بمستضيفه بوروسيا دورتموند مساء الثلاثاء، حيث يمني الدولي الأوروغوياني النفس بطرد "لعنة دوري أبطال أوروبا".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سواريز سيخوض مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد عودته من الإصابة وتمكنه من تسجيل هدفين، مساء السبت، أمام فالنسيا في البطولة المحلية "الليغا".

وتابعت "الغريب في الأمر أن آخر مرة حمل فيها برشلونة لقب دوري الأبطال كانت آخر مرة يسجل فيها سواريز هدفاً خارج ملعب كامب ناو في هذه البطولة الأوروبية".

وأضافت "آخر هدف سجله سواريز في أبطال أوروبا خارج معقل برشلونة كان عام 2015، وذلك أمام روما".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأوروغوياني سيسعى لإنهاء هذه اللعنة، خاصة بعدما أثير قلق كبير بشأن أدائه في البطولة الأوروبية.

ولم يسجل اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً سوى خمسة أهداف في أوروبا، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

يشار إلى أن الفريق الكتالوني يتواجد في المجمموعة السادسة إلى جانب كل من بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان وسلافيا براغ.