وكيله: أتمنى رؤية لاوتارو بجانب ميسي في برشلونة

كشف وكيل أعمال مهاجم إنتر، لاوتارو مارتينيز، إمكانية انضمام موكله إلى برشلونة والاجتماع بليونيل ميسي.

وسجل المهاجم الشاب ثلاثية (هاتريك) في شباك المكسيك في مباراة ودية بالولايات المتحدة الأميركية.

وقال وكيل أعمال مارتينيز في تصريحات لقناة "تي واي سي" الأرجنتينية: "سيكون أمراً عظيماً رؤية لاوتارو يلعب بجوار ليو في برشلونة، لقد اندمجا بصورة جيدة مع المنتخب.

"كما أني سعيد بقدرة لاوتارو على تسجيل ثلاثية ضد المكسيك، لقد بدا حراً وسعيداً أكثر من أي وقت مضى، فهو يمتلك القدرة على التحكم في الكرة وتسجيل الأهداف ومن الصعب الدفاع أمامه".

وكشف وكيل أعمال صاحب الـ 22 عاماً أن موكله متواضع للغاية وكان يخشى الخروج من الأرجنتين لارتباطه بعائلته.

واختتم: "قبل أن ينضم إلى إنتر أخبرته بأنه سيعاني لكي يتأقلم وأنه بحاجة لوقت ليقدم أفضل ما لديه، لكنه الآن يلعب في سان سيرو وكأنها حديقة منزله".

يذكر أن إنتر انتصر في أول مرحلتين من الدوري الإيطالي ليتصدر الترتيب، علماً بأنه يستعد لمواجهة أودينيزي قبل خوض لقاء سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.