يورو 2020: أوكرانيا والنمسا وفنلندا لتأهل تاريخي وهولندا وبلجيكا لتأكيد الصدارة

ترصد منتخبات النمسا وأوكرانيا وفنلندا تخطي الدور الأول لنهائيات بطولة يورو 2020 للمرة الأولى في تاريخها عندما تخوض اليوم غمار الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات للنسخة السادسة عشرة المقامة في 11 دولة أوروبية.

وتلتقي النمسا مع أوكرانيا في قمة نارية ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي ضمنت هولندا بطاقتها الأولى، فيما تلعب فنلندا التي تشارك في النهائيات للمرة الأولى في تاريخها، مع بلجيكا المصنفة أولى عالمياً، التي حجزت البطاقة الأولى عن المجموعة الثالثة.

وتأهلت ثلاثة منتخبات حتى الآن إلى ثمن النهائي هي فضلاً عن هولندا وبلجيكا، وإيطاليا متصدرة المجموعة الأولى.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ثمن نهائي يورو 2020 بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

المجموعة الثالثة من يورو 2020

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب آرينا نانسيونالا في بوخارست، حيث تقام القمة بين النمسا وأوكرانيا.

ويتقاسم المنتخبان المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لأوكرانيا التي يكفيها التعادل لبلوغ الدور الثاني، فيما تحتاج النمسا إلى الفوز لضمان تأهلها مباشرة وتفادي الحسابات المعقدة لأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

ويخوض كلا المنتخبين غمار المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه، فأوكرانيا تشارك فيها للمرة الثالثة توالياً بعد الأولى عام 2012 عندما استضافتها مشاركة مع بولندا والثانية عام 2016، والنمسا بعد عام 2008 عندما استضافتها مشاركة مع سويسرا و2016.

وستكون مباراة اليوم الثالثة بين المنتخبين والأولى في مسابقة رسمية، حيث التقيا مرتين ودياً سابقاً، ففازت أوكرانيا 2-1 بملعبها في 15 نوفمبر 2011، وفازت النمسا في الثانية 3-2 في الأول من يونيو من العام التالي استعداداً ليورو 2012.

وتسعى أوكرانيا إلى مواصلة صحوتها عقب فوزها الصعب على مقدونيا الشمالية 2-1 في الجولة الثانية، الذي تلا سقوطها الصعب أيضاً أمام هولندا 2-3 في الجولة الأولى.

وتعول أوكرانيا على قوتها الهجومية الضاربة بقيادة الثلاثي أندري يارمولينكو وسيرجي ياريمتشوك اللذين يتقاسمان رباعية منتخب بلادهما في البطولة حتى الآن (ثنائية لكل منهما) وصانع الألعاب روسلان مالينوفسكي.

وعلق زميلهما لاعب الوسط سيرجي سيدورتشوك على هذا الثلاثي قائلاً: «من الصعب تخيل فريقنا بدون هذا الثلاثي، فخط هجومنا هو الأقوى».

وحذر مدرب أوكرانيا أندريه شيفتشينكو، لاعبيه، من السقوط في فخ توتر الأعصاب ضد النمسا على غرار ما حصل في الشوط الثاني من مباراة مقدونيا الشمالية، وقال: «سنواجه منتخباً مختلفاً سيضغط بكل ما أوتي من قوة من أجل الفوز لأنه وسيلته الوحيدة نحو التأهل المباشر، وبالتالي يتعين علينا الحذر وعدم السقوط في فخ توتر الأعصاب».

وأضاف: «لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ضد مقدونيا الشمالية، لكن توترنا في الشوط الثاني تسبب في ركلة جزاء للخصم، يجب استخلاص العبر، صحيح أننا بحاجة إلى التعادل لبلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخنا، لكن يجب أن نلعب من أجل الفوز وتأكيد حضورنا ومشوارنا اللافت منذ التصفيات»، عندما جمعت 20 نقطة في 8 مباريات (6 انتصارات وتعادلان) بفارق 3 نقاط أمام وصيفتها البرتغال حاملة اللقب.

في المقابل، لن تكون النمسا لقمة سائغة لأوكرانيا، وستحاول استعادة التوازن عقب سقوطها أمام هولندا 0-2 في الجولة الثانية.

وستبحث النمسا عن فوزها الثاني في تاريخ مشاركاتها في البطولة بعد الأول على مقدونيا الشمالية 3-1 في الجولة الأولى.

وتستعيد النمسا خدمات مهاجمها المحترف في شنغهاي سيبغ الصيني العملاق ماركو آرناوتوفيتش بسبب إيقافه مباراة واحدة إثر شتمه لاعب مقدونيا الشمالية إزغيان آليوسكي، عقب تسجيله الهدف الثالث للنمسا في مباراة المنتخبين في الجولة الأولى.

وأعرب مدرب النمسا الألماني فرانمكو فودا عن أمله في لعب المهاجم متقلب المزاج دوراً حاسماً من أجل الصعود لأدوار خروج المهزوم، وقال: «نحن مطالبون بتحقيق الفوز، لكن يجب أن نحسن مستوى أدائنا، وأن نكون أكثر فعالية في التمرير والتسجيل».

وفي المجموعة ذاتها، تخوض هولندا التي ضمنت تأهلها وصدارة المجموعة، مباراة هامشية ضد مقدونيا الشمالية التي فقدت آمالها في المنافسة على بطاقات الدور الثاني في أول مشاركة لها في البطولة.

وستخوض هولندا ثمن النهائي في بوخارست في 27 يونيو الحالي ضد أحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في دور المجموعات، فيما سيلعب وصيفها على ملعب ويمبلي في 26 الحالي ضد متصدر المجموعة الأولى التي حجزت إيطاليا بطاقتها الأولى.

المجموعة الثانية

وتتنافس منتخبات فنلندا وروسيا والدنمارك على البطاقة الثانية المباشرة للمجموعة الثانية بعدما حجزت بلجيكا الأولى بالعلامة الكاملة من مباراتين.

وتلتقي فنلندا مع بلجيكا في سان بطرسبورغ، والدنمارك مع روسيا في كوبنهاغن.

وتحتل روسيا المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام فنلندا، فيما تحتل الدنمارك المركز الأخير من دون رصيد.

وتحتاج فنلندا إلى الفوز لبلوغ الدور الثاني من يورو 2020 كما أن التعادل قد يكون كافياً في حال خسارة روسيا أمام الدنمارك، فيما ستحجز روسيا بطاقتها مباشرة في حال فوزها على الدنمارك أو تعادلها مع تعثر فنلندا أمام بلجيكا.

أما الدنمارك فتدرك جيداً أن الفوز على روسيا بفارق هدفين وخسارة فنلندا أمام بلجيكا هو طريقها الوحيد نحو ثمن النهائي وإنهاء الدور الأول في وصافة المجموعة.

وقال مدرب فنلندا ماركو كانيرفا: «إنها أهم مباراة في تاريخنا. التأهل حلم كبير يمكن أن يتحقق، إنه في أيدينا، آمل ألا ننتظر نتيجة المباراة الثانية (روسيا والدنمارك) لمعرفة مصيرنا. أريد أن نتحكم في مباراتنا. لدينا فرصة لإنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة».

من جهته، قال المدافع ييني أورونين: «كان حلمنا المشاركة في كأس أوروبا. ولكن نجاحنا في ذلك لا يعني أنه ليست لدينا أحلام أخرى. نعلم أنه مهم جداً للبلد بأكمله. لقد كنا معاً لمدة شهر، ونفتقد عائلاتنا، لكننا لا نريد العودة إلى المنزل الآن. وجودي هنا هو ذروة مسيرتي كلاعب. لا أريد أن تنتهي هذه المغامرة في الدور الأول».