يورو 2020: تشكيل إسبانيا المتوقع أمام إيطاليا اليوم

يواجه منتخب إسبانيا اختباراً حقيقياً اليوم حين يلاقي غريمه الإيطالي في نصف نهائي بطولة يورو 2020 الذي سيقام على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتأهل لا روخا إلى هذا الدور بعد إقصاء منتخب سويسرا من ربع النهائي بركلات الترجيح.

أما الآتزوري، فواجه بدوره منتخب بلجيكا الذي تغلب عليه بهدفين لهدف.

وستكون هذه المواجهة فرصة أمام المدرب لويس إنريكي ولاعبيه لإثبات أنفسهم بعد سلسلة من الانتقادات التي تعرضوا لها منذ بداية البطولة رغم التأهل إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة.

تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة إيطاليا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، آيميريك لابورت، باو توريس، جوردي آلبا.

خط الوسط: كوكي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: فيران توريس، ألفارو موراتا، داني أولمو.

