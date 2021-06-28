يورو 2020: كرواتيا تصطدم بإسبانيا وفرنسا تلاقي سويسرا

تتجه أنظار المتابعين صوب مدينتي كوبنهاغن الدنماركية وبوخارست الرومانية لمتابعة مباراتي دور الـ 16 من منافسات بطولة يورو 2020.

كرواتيا تواجه إسبانيا

حيث يلتقي اليوم منتخبا كرواتيا مع إسبانيا، على ملعب باركن ستاديون، بمدينة كوبنهاغن بالدنمارك، في لقاء قوي يسعى من خلاله كل منتخب لتأكيد تفوقه والتأهل لربع النهائي.

يدخل كرواتيا المباراة وقد تأكد غياب إيفان بيريشيتش عن اللقاء، عقب إعلان إصابة اللاعب البالغ من العمر 32 عاما بفيروس كورونا.

في المقابل، حرص لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، على رفع الضغوط عن كاهل لاعبيه فى معسكر الفريق الذى سبق المباراة، باصطحابهم لتناول الغداء في مطعم بوسط مدريد، وهذه هي المرة الثالثة التي يصطحب فيها المدرب اللاعبين خارج المعسكر لتناول الطعام.

فرنسا تلاقي سويسرا

ويستضيف ملعب آرينا ناسيونالا بمدينة بوخارست برومانيا مواجهة من العيار الثقيل يلتقي فيها منتخبا فرنسا وسويسرا.

وتعاني فرنسا بطلة العالم من تزايد الإصابات في صفوف فريقها، قبل مواجهة اليوم. حيث خرج المدافع الأيسر لوكاس هرنانديز، في الشوط الأول من مباراة البرتغال، بسبب إصابة في الركبة، ولا تزال الشكوك تحيط بإمكانية مشاركته.

من ناحية أخرى، حقق منتخب إيطاليا فوزاً صعباً على النمسا، بنتيجة (2-1)، في المباراة التى جمعتهما على ملعب ويمبلى فى إطار مواجهات دور الـ16 من يورو 2020.

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن 3 لاعبين شاركوا على مقاعد البدلاء تمكنوا من التسجيل فى الأشواط الإضافية لأول مرة فى التاريخ سواء ببطولة اليورو أو كأس العالم، بعدما سجل الثلاثي فيديريكو كييزا وماتيو بيسينا وكالادزيتش.

وأضافت أن منتخب إيطاليا سجل رقماً قياسياً وغير مسبوق، بعدما حقق الفوز الـ 12 على التوالى، متخطية بذلك الرقم القياسى الذي سجله المنتخب في 2019 بـ 11 فوزاً تحت قيادة روبرتو مانشينى أيضاً.

فيما أوضحت شبكة «سكواكا» أن إيطاليا حققت رقماً تاريخياً بأطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المنتخبات، بـ 31 مباراة دون هزيمة.

وأكدت أنه خلال هذه المباريات، فاز الآتزوري بـ 26 مباراة، بينما تعادل في 5، وسجل 83 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه فى 23 مباراة بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.

وتابعت أنه منذ عام 2000، نجح منتخب إيطاليا فى الوصول إلى ربع النهائي في 5 من آخر 6 شارك فيها في البطولة.