يوفنتوس يتصدر سوق الانتقالات بجدارة

بعد أن غاب يوفنتوس في السنوات الأخيرة عن منافسة الأندية الكبيرة في سوق الانتقالات الصيفية، يبدو أن صفقة كريستيانو رونالدو الصيف الماضي فتحت نافذة لدى الفريق الإيطالي.

فمن المتوقع بعد ضم النجم ماتياس دي ليخت، أن يلتحق ماورو إيكاردي بصفوف البيانكونيري خلال الأيام المقبلة.

يأمل نادي السيدة العجوز تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ عام 1996، خصوصاً بعد الوصول إلى نهائي البطولة أعوام 1997 و1998 و2003 و2015 و2017، كونه لم يتمكن تحقيق البطولة في أي منها.

وحتى الآن، أبرم يوفنتوس العديد من الصفقات، أبرزها دي ليخت وأدريان رابيو وآرون رامزي وجيانلويجي بوفون العائد من جديد.

ومع استعادة غونزالو هيغواين من تشيلسي واحتمالية استقدام بول بوغبا، صدم يوفي الجميع في السوق الصيفي الحالي.

وفقاً لمصادر، طلب المدرب ماوريتسيو ساري استعادة بوفون بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، بسبب قلة لاعبي الخبرة في الفريق الإيطالي ليقود اللاعبين في الملعب.

وعاد أغلى حارس في تاريخ كرة القدم سابقاً عندما انتقل عام 2001 إلى يوفنتوس قادماً من بارما بقيمة 50 مليون يورو، وبقي هذا الرقم حتى عام 2018، حيث تم كسره أولاً من قبل آليسون بيكر حارس ليفربول، ثم كيبا آريزابالاغا في نفس العام لحراسة تشيلسي.

بعد أن رفض تجديد عقده مع آرسنال في الشتاء الماضي، أعلن يوفنتوس عن ضم لاعب الوسط آرون رامزي وبشكل مجاني أيضاً، لتدعيم صفوفه.

واصلت إدارة يوفنتوس هوايتها في التعاقد مع لاعبين بصفة مجانية، وهذه المرة مع نجم باريس سان جيرمان أدريان رابيو لاعب خط الوسط أيضاً، مما يؤكد عدم اعتماد ساري على الحرس القديم في الفريق وباقتراب رحيل بليز ماتويدي وسامي خضيرة.

منذ أسبوع تقريباً، أعلن يوفي ضم مدافع روما لوكا بيليغريني الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر وهو الشقيق الأصغر للورينزو بيليغريني لاعب روما الآخر بقيمة 22 مليون يورو لصاحب الـ 20 عاماً.

تدعيم آخر للاعبي خط الدفاع، حيث أعلن البيانكونيري ضم المدافع كريستيان روميرو صاحب الـ 21 عاماً من جنوى مقابل 26 مليون يورو، وفقاً لموقع "ترانسفيرماركت"، لكنه سيعود مرة أخرى للعب موسم واحد إضافي مع جنوى على سبيل الإعارة.

قدم ميره ديميرال مدافع ساسوولو موسماً مميزاً لينجح في البقاء في الدوري الإيطالي موسم 2018-2019، وسيشكل قدومه تدعيماً قوياً أيضاً لمركز قلب الدفاع وبقيمة 18 مليون يورو.

واصل يوفنتوس مسيرته الناجحة في سوق الانتقالات الصيفية بحسم صفقة المدافع ماتياس دي ليخت، قائد أياكس أمستردام.

لم تكن صفقة دي ليخت سهلة على الإطلاق، فقد شهدت تطورات مثيرة للغاية منذ اقتراب اللاعب من برشلونة، ودخول باريس سان جيرمان، ثم عرض مانشستر يونايتد، لكن يوفنتوس حسم الموقف في نهاية المطاف.

أشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" إلى أن إدارة يوفنتوس حسمت الصفقة، واتفقت مع أياكس على دفع 70 مليون يورو مقابل التعاقد مع دي ليخت، إضافة إلى بعض المتغيرات الأخرى.

تعاقد يوفي كذلك مع الفرنسي صاحب الأصول التونسية حمزة رافيا القادم من أولمبيك ليون، متفوقاً في صراعه على برشلونة وريال مدريد.

المغادرون

ليوناردو سبياناتزولا

ظهير يوفي الأيسر ليوناردو سبياناتزولا الذي ظهر بشكل جيد الموسم الماضي، يرحل عن الفريق في خبر مفاجئ، لينتقل إلى روما، بقيمة 29 مليون يورو لصاحب الـ 26 عاماً.

إيميل أوديرو

حارس مرمى الفريق الناشئ الذي كان يبحث عن فرصة مع الفريق الأول ومع عودة الحارس الأسطوري بوفون، وجد أنه لا فرصة له ليرحل إلى سامبدوريا بقيمة 20 مليون يورو لصاحب الـ 22 عاماً.

ستيفانو ستورارو

لاعب الوسط الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة، ها هو يرحل نهائياً إلى جنوى مقابل 16.5 مليون يورو، بعد أن فشل في المشاركة أساسياً مع فريق السيدة العجوز خلال السنوات الثلاث الماضية.

ريكاردو أورزوليني

رحل عن يوفي أحد المواهب الشابة المميزة صاحب الـ 22 عاماً الذي انتقل إلى بولونيا بقيمة 15 مليون يورو.

أندريا بارزالي

أعلن المدافع الخبير اعتزال كرة القدم بعد وصوله إلى عامه الـ 38، ليترك الشراكة الدفاعية المميزة مع جيورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي.

مارتين كاسيرس

بعد أن عاد في وقت حرج لتلبية نداء ماسيميليانو آليغري وبصفة مجانية، يرحل المدافع الأوروجياني المميز صوب لاتسيو.