يوفنتوس يتطلع لإتمام الصفقة "المعجزة"

بعد سنوات لم تكلل بالنجاح المأمول مع مانشستر يونايتد، يبدو أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا قد يعود إلى فريقه السابق يوفنتوس هذا الصيف.

ورغم ظهوره بشكل مميز مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2020، إلا أن اللاعب لم يتمكن من تقديم المستويات نفسها مع الشياطين الحمر، وباتت عودته ليوفنتوس مطروحة أكثر من أي وقت مضى.

وظهر الدولي الفرنسي بأفضل صوره حينما كان يدافع عن ألوان البيانكونيري ما بين عامي 2012 و2016 قبل أن يعود ليونايتد في صفقة قياسية.

هل سيعود بوغبا إلى يوفنتوس ؟

ومع ذلك، يبدو الرجوع إلى تورينو صعباً هذا الصيف في ظل المبلغ الضخم الذي تطلبه إدارة النادي الإنجليزي للتخلي عن نجم الوسط والذي يصل إلى 50 مليون جنيه استرليني.

ويراهن يوفي بالتالي على رغبة اللاعب نفسه في اللعب إلى جانب زملائه السابقين، وستحاول إدارة النادي بذل ما بوسعها لإتمام الصفقة "المعجزة".

وظهر الفرنسي مؤخراً يقضي عطلته في ميامي مع نجم يوفنتوس باولو بوغبا والأسطورة البرازيلية رونالدينيو.