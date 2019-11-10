يوفنتوس يتغلب على ميلان بصعوبة ويسترجع الصدارة

سجل البديل باولو ديبالا هدفاً منح به يوفنتوس حامل اللقب فوزاً صعباً على ضيفه ميلان في قمة المرحلة الـ 12 من الدوري الإيطالي التي شهدها ملعب آليانز ليستعيد البيانكونيري الصدارة.

فبعد شوطٍ أول سلبي، نجح بديل كريستيانو رونالدو في التسجيل بعد مجهود فردي مميز في الدقيقة 77.

بهذا الانتصار، استعاد يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي ورفع رصيده إلى 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.