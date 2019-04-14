يوفنتوس يخطط لضم أومتيتي

يخطط يوفنتوس للتعاقد مع سامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفي مستغلاً ابتعاد الفرنسي عن المشاركة أساسياً.

وجدد أومتيتي عقده مع البارسا قبل كأس العالم حتى 2023 مع زيادة راتبه بعد تألقه في موسمين رفقة النادي الكتالوني.

وقالت شبكة "راي سبورت" الإيطالية أنّ يوفي على استعداد لدفع 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع الدولي الفرنسي في إطار محاولات بطل الدوري الإيطالي لتعزيز خطه الخلفي بعدما أعلن مدافعه أندريا بارزالي اعتزاله نهاية الموسم، كما تخلى البيانكونيري عن خدمات مدافعه الآخر مهدي بنعطية في يناير الماضي.

يذكر أن التقارير تؤكد اهتمام يوفنتوس بضم رافاييل فاران من ريال مدريد إلى جانب تفاوضه مع ماتياس دي ليخت نجم دفاع أياكس أمستردام.

وتعرض أومتيتي لإصابة بداية الموسم ولم يشارك مع برشلونة سوى في 11 مباراة، كما أن تالق كليمون لونغليه حال دون اعتماد المدرب إيرنيستو فالفيردي عليه.