يوفنتوس يرصد 120 مليون يورو لاستعادة بوغبا

أشارت وسائل إعلامية إيطالية إلى أن يوفنتوس لا يزال حريصاً على إعادة بول بوغبا إلى ملعب آليانز من جديد.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" أن يوفي كان يأمل بإتمام الصفقة الصيف الماضي، لكنه لم يتمكن من تحقيق مطالب مانشستر يونايتد المالية.

وكان النادي الإنجليزي قد اشترط الحصول على 150 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل الدولي الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أن بطل إيطاليا لم يفقد الأمل في استعادة بوغبا، الذى قضى 4 مواسم من قبل بقميص البيانكونيري، مشيراً إلى أن مديره الرياضي فابيو باراتيتشي يحلم بالحصول على توقيعه، شرط ألا يزيد سعره عن 120 مليون يورو.

ويعتبر ريال مدريد أيضاً أحد الأندية المهتمة بضم بوغبا، بناء على توصية المدرب زين الدين زيدان، الذي يرى أن مواطنه أحد الأهداف الرئيسية ضمن مشروعه لإعادة الملكي للسيطرة على أوروبا.